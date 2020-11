PS5 e PlayStation Plus Collection, altri giochi in futuro? Parla Sony

Tra le novità che la nuova generazione di console Sony ha portato con sé, figura anche l'istituzione della PlayStation Plus Collection. Riservata agli utenti abbonati al servizio di PS Plus, l'iniziativa consente di avere gratuitamente accesso ad una selezione di titoli esorditi su PlayStation 4.

La raccolta include al suo interno circa una ventina di produzioni, tra le quali spiccano alcune delle produzioni più apprezzate sull'hardware Tra queste ultime è possibile citare The Last of Us Remastered, Days Gone, God of War, The Last Guardian, Bloodborne, Final Fantasy XV, Monster Hunter World e molto altro. La selezione è dunque decisamente interessante e rappresenta un'ottima occasione per recuperare titoli appartenenti all'ormai scorsa generazione. Dopo il primo annuncio, il catalogo PS Plus Collection si è espanso, accogliendo anche Crash Bandicoot N.Sane Trilogy e Call of Duty: Black Ops III.

Non sorprende dunque che ora la community si domandi se in futuro ulteriori giochi saranno aggiunti alla selezione. Sull'argomento si è di recente espresso Jim Ryan, CEO di Sony PlayStation, nel corso di un'interessante intervista. "Abbiamo intenzione di aspettare e vedere quale sarà l'accoglienza riservata a PlayStation Plus Collection. Ad esempio, quali titoli sono giocati e per quanto tempo, prima di prendere una decisione in merito. - ha dichiarato il dirigente - Riteniamo che possa essere uno strumento di acquisizione di utenti potenzialmente grandioso. Probabilmente, in effetti, se non si è mai avuta una PlayStation 4 e si sceglie di acquistare PS5, praticamente si ha tra le mani PS4 no?".