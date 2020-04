PS5 e PlayStation VR 2: il veloce SSD supporterà la tecnologia di Atom View

Dopo un periodo d'assenza dalle scene di PlayStation VR 2, il vociferato visore per la realtà virtuale che dovrebbe fare il proprio debutto su PlayStation 5, si torna a parlare della periferica e delle interessanti tecnologie che potrebbero rendere la VR di PS5 ancor più interessante.

A far riemergere la discussione sul visore è un utente Reddit particolarmente attento e grazie al quale potremmo aver finalmente scoperto quale sarà il ruolo di Atom View nella strategia di Sony. L'azienda è infatti stata acquisita dal colosso giapponese nel corso del 2019 e si occupa di tecnologia legata al mondo della realtà virtuale. Quanto realizzato da Atom View negli ultimi anni è davvero interessante, poiché si tratta di una particolare tecnologia di rendering in tempo reale che richiede poca potenza di calcolo ma una notevole velocità di caricamento. È proprio per questo che la presenza di un velocissimo SSD all'interno di PlayStation 5 potrebbe essere l'ideale per far esprimere al meglio tutto questo.

Prima di lasciarvi ad un paio di filmati che mostrano questa incredibile tecnologia in movimento, vi ricordiamo che qualche settimana fa è spuntato in rete un brevetto che potrebbe aver svelato le novità del sistema di controllo di PlayStation VR 2, i cui controller ricordano per certi versi quelli di Valve index.