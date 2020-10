PS5, PlayStation VR e retrocompatibilità: Sony prova a fare chiarezza

Per il momento, Sony non ha annunciato alcun nuovo PlayStation VR che accompagni il lancio di PS5, ma l'attuale hardware dedicato alla Realtà Virtuale potrà essere utilizzato sulla console si prossima generazione.

Tuttavia, in merito agli esatti meccanismi che regoleranno questa interazione, sono di recente emersi alcuni dubbi e perplessità in seno alla community videoludica. Questi ultimi, in particolare, sono stati originati dalla conferma che per poter usufruire delle funzionalità VR di alcuni giochi su PS5, sarà necessario utilizzarne la versione PS4. Concretamente, si tratta del caso di Hitman 3 e di No Man's Sky: per giocare i due titoli con PlayStation VR, gli utenti PS5 dovranno infatti acquistarne la versione PS4, supportata grazie alla retrocompatibilità.



Per cercare di fare chiarezza sulla questione, la redazione di UploadVR ha contattato Sony, ricevendo in risposta una mail da parte di un portavoce. Nel messaggio, viene evidenziato che PlayStation VR è operativo su PS5 come "dispositivo di retrocompatibilità" e che al momento "non sono stati annunciati giochi PS5 per PS VR". A tal proposito, è utile ricordare che entrambi i giochi citati - No Man's Sky e Hitman 3 - possono usufruire di update gratuiti dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5.



Segnaliamo inoltre che di recente sono stati annunciati bundle PS5 con adattatore per PS VR, ma al momento soltanto per il mercato giapponese.