PlayStation VR: annunciati in Giappone i bundle con l'adattatore per PS5

Quando la scorsa settimana Sony ha svelato tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di PS5, ha chiarito che il visore PlayStation VR sarà pienamente compatibile con la console di prossima generazione. L'unica limitazione interesserà la PlayStation Camera, che necessiterà di un adattatore specifico per funzionare su PS5.

Sony ha spiegato che questo adattatore sarà gratuito per tutti i giocatori, ma non ha ancora svelato le modalità di distribuzione dello stesso. In che modo sarà possibile ottenerlo? Mentre attendiamo una risposta a questa domanda, un indizio è arrivato dal PlayStation Blog giapponese che in queste ore ha presentato due nuovi bundle di PlayStation VR che contengono al loro interno l'adattatore che consente di collegare la PS Camera di PS4 a PlayStation 5. Nello specifico, i due bundle sono così composti:

PlayStation VR, PS Camera, PlayStation VR Worlds e l'adattatore per PS5 (34.980 yen, 280 euro);

PlayStation VR, PS Camera, due Controller Move, PlayStation VR Worlds, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Gold VR, Blood & Truth e l'adattatore per PS5 (39.980 yen, 320 euro);

La loro uscita è fissata per il 29 ottobre. Le modalità di distribuzione dell'adattatore gratis per PS5 per coloro che sono già in possesso di PlayStation VR e della PS Camera verranno svelate in un secondo momento. La Videocamera HD di PlayStation 5, ricordiamo, non sarà compatibile con i giochi PS4, e di conseguenza neppure con PlayStation VR.