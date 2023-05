PS5, PlayStation VR2 e l'importanza del mercato giapponese: Jim Ryan scatenato

E' stata piuttosto ricca e piena di spunti l'intervista che Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha concesso ai microfoni di Famitsu, nella quale sono stati toccati numerosi punti. Uno in particolare è stato sviscerato: l'importanza del mercato nipponico per il marchio PlayStation.

"Il mercato giapponese è stato e continuerà ad essere uno dei più importanti. Il motivo, ovviamente, è perché si tratta del secondo mercato più grande al mondo, ma ancora più importante oltre alle semplici statistiche è che il Giappone è la patria di PlayStation", afferma Ryan, che prosegue: "Abbiamo tanti dipendenti in Giappone, ed il fatto che SIE è realtà grazie alla loro attività è un altro motivo che mettere in risalto il mercato nipponico".

Per il CEO di SIE, dunque, il territorio giapponese continuerà ad essere sempre uno dei più importanti per PlayStation, considerato non solo che "il Giappone è parte integrante della cultura di PlayStation", ma anche perché "molti dei titoli più famosi sono nati in Giappone. Ci sono diversi giochi che brillano sulle nostre piattaforme da quasi 30 anni, come Final Fantasy, Monster Hunter e Tekken per citarne alcuni, ma c'è un numero incalcolabile di capolavori sviluppati e pubblicati da realtà nipponiche. SIE ha relazioni storiche con tanti sviluppatori e publisher, anche in tal senso il mercato giapponese è importante per noi".

Sony punta forte anche sui giochi multipiattaforma dallo stile ed impostazione molto vicine ai gusti del pubblico giapponese: Ryan cita opere come Elden Ring, Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise e Wild Hearts come titoli importanti per le strategie PS5, proprio perché nati in Giappone. E aggiunge: "Abbiamo Final Fantasy XVI e Street Fighter 6 all'orizzonte, entrambi avranno lanci molto importanti nel mondo, ma hanno anche un'affinità speciale con i giocatori nipponici, e credo dunque che per loro sarà un lancio speciale".

Quando Famitsu fa notare a Ryan che alcuni giochi PlayStation capaci di vendere 10 o 20 milioni di copie globali registrano vendite di minore impatto in Giappone, il CEO assicura che la cosa non ridimensiona l'importanza data a questo specifico mercato. "Ogni territorio ha le proprie caratteristiche, non solo il Giappone. Un gioco può essere molto popolare in un mercato e non altrettanto in un altro. Non credo sarebbe interessante se lo stesso gioco si rivelasse una hit in ogni singolo territorio. Crediamo che il nostro business sia interessante proprio perché ogni regione in cui vendiamo i nostri prodotti ha le proprie caratteristiche specifiche", spiega Ryan.

Parlando a proposito di popolarità, c'è spazio anche per PlayStation VR2 nell'intervista, su cui il presidente SIE si sofferma velocemente: "PSVR2 è stata appena distribuito e dunque potrebbe essere ancora troppo presto per discutere della sua popolarità, ma siamo felici delle reazioni positive avute da giocatori e stampa, con più di 40 giochi pubblicati attorno al lancio della periferica. In aggiunta, ci sono diversi altri giochi davanti a noi dal 2023 in poi, dunque continueremo ad impegnarci affinché chi ha acquistato PSVR2 possa goderselo per un lungo periodo mentre noi ci assicuriamo i profitti".

Jim Ryan ha parlato anche di Marvel's Spider-Man 2 e dei giochi PlayStation su PC con Famitsu, analizzando dunque a 360 gradi l'intero universo videoludico attuale di Sony. Tutte le attenzioni sono intanto rivolte al PlayStation Showcase di maggio 2023, dove verrà rivelato nel dettaglio il futuro di PS5 e PSVR2.