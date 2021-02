PS5: molti possessori della console non hanno mai avuto una PS4 secondo Jim Ryan

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di GQ, il CEO di Sony, Jim Ryan, ha dichiarato che buona parte dei possessori di PlayStation 5 non ha mai avuto una PlayStation 4.

Ecco di seguito le parole di Ryan, che ha citato questo dato parlando della carenza di scorte in giro per il mondo:

"Avrete letto che abbiamo venduto circa 4,5 milioni di console alla fine di dicembre 2020. Si tratta di un numero maggiore rispetto alle PlayStation 3 vendute nel 2013, che era il nostro record per una console. Considerando i recenti avvenimenti, credo si tratti di un ottimo risultato. Un utente su quattro tra quelli che hanno acquistato una PlayStation 5 non possiede PS4 e circa la metà di questi ha utilizzato la console per registrarsi la prima volta al PlayStation Network. È molto bello vedere come vi siano persone 'esterne' che si avvicinano al brand."

È molto probabile che questo dato si basi sui dati raccolti dagli account PSN dei possessori della console di nuova generazione, molti dei quali potrebbero non aver mai avviato un solo titolo PS4.

Vi ricordiamo che nel corso dell'intervista Jim Ryan ha confermato che presto arriveranno nuove scorte di PS5 in tutto il mondo e che l'azienda si sta impegnando per velocizzarne la produzione. Sapevate inoltre che PlayStation VR2 è ufficialmente in sviluppo?