PS5: si possono ascoltare CD musicali sulla nuova console Sony?

Come noto PlayStation 5 si può usare come lettore DVD e Blu-Ray nel caso abbiate deciso di optare per la versione con disco, ma nel caso dei CD audio? La nuova console Sony può riprodurre musica da supporto CD oppure no?

La risposta a questa domanda è negativa, PlayStation 5 non supporta in alcun modo i CD audio e nemmeno i CD dati, semplicemente i Compact Disc non sono compatibili con la console. La scelta è legata a doppio filo con la scarsa diffusione di questo formato nel 2021, PS5 può comunque riprodurre musica tramite app come Spotify per PlayStation 5, altri servizi di streaming e chiavette USB o hard disk esterni.



La versione standard di PS5 legge DVD e Blu-Ray (anche UHD 4K) mentre la versione Digital Edition non include il lettore e dunque può riprodurre solo e unicamente file in formato digitale. Volete ascoltare musiva su PlayStation 5? Su Everyeye.it trovate la guida per installare e configurare Spotify su PS5, un procedimento rapido e veloce che vi permetterà di associare il vostro account alla console e ascoltare musica tramite l'app dedicata disponibile sul PlayStation Store.