PS5: si possono installare i giochi su un hard disk esterno?

Come specificato più volte dalla stessa Sony durante la campagna marketing di presentazione di PlayStation 5, è possibile collegare a quest’ultima un hard disk esterno, in modo molto simile a quanto accadeva per PlayStation 4. Vediamo quindi come fare.

La prima cosa che va sottolineata è che, indipendentemente da quale hard disk possiate decidere di utilizzare, il loro utilizzo sarà circoscritto a funzioni di backup dei dati, oppure per installare ed eseguire i titoli PlayStation 4 avviabili in modalità retrocompatibilità. Questa scelta è stata resa obbligatoria dal fatto che la nuova console Sony utilizza un SSD personalizzato estremamente veloce, le cui prestazioni superano di gran lunga quelle di qualunque hard disk meccanico attualmente sul mercato: di conseguenza, questi hard disk non sarebbero in grado di riprodurre efficacemente i titoli di nuova generazione.



Per questo motivo non vi sarà possibile trasferire i giochi PlayStation 5 dall'SSD interno alla console al HDD esterno, mentre sarà possibile farlo, ed effettuare il processo inverso, nel caso dei giochi PlayStation 4 retrocompatibili (naturalmente, avviare i titoli retrocompatibili dal SSD permetterà di sfruttare al massimo la differenza di prestazioni tra i due.

Requisiti Hard Disk PS5

Sfortunatamente, non sarà possibile utilizzare un HDD qualunque, ma ci sono alcuni requisiti che deve soddisfare per poter essere visualizzato da PlayStation 5 come un dispositivo compatibile. Vediamo quali sono questi requisiti:

La dimensione minima deve essere di almeno 250 GB

Il supporto utilizzato deve essere di tipo USB 3.0

Come collegare l'hard disk alla PS5

Una volta verificato di possedere un HDD che soddisfa tutti i requisiti precedentemente illustrati, potrete finalmente collegarlo alla vostra console; per farlo vi basterà seguire questa semplice procedura:

Collegate il vostro hard disk ad una delle due porte USB di PlayStation 5

Dopo averlo fatto effettuate accendete la console e dirigetevi nel menu Impostazioni

Da qui dovrete selezionare Memoria di Archiviazione, e poi Memoria di Archiviazione Espansa

A questo punto la console vi mostrerà il dispositivo collegato e vi chiederà di formattarlo

È interessante notare chesenza dover essere modificato, grazie al fatto che entrambe le console formattano i dispositivi di archiviazione esterni allo stesso modo.