PS5 più potente di un moderno PC gaming? Gli autori di Quantum Error ne dubitano

Attualmente al lavoro su PS5 con Quantum Error, e quindi essendo in possesso del devkit della console nextgen di Sony, gli sviluppatori di TeamKill Dakoda e Micah Jones riflettono sulla potenza della nuova PlayStation rapportandola a quella dei PC gaming più performanti.

Discutendo dell'argomento con la redazione di GamingBolt, i due autori della software house che sta dando forma allo sparatutto horror Quantum Error su PS4 e PS5 spiegano che "no, probabilmente PS5 non sarà più potente (dei migliori PC gaming, ndr), La tecnologia cambia così velocemente che i PC, grazie alla loro personalizzazione, diverranno sempre più potenti col passare del tempo. Ma questa evoluzione comporta dei miglioramenti nei videogiochi che hanno un rendimento sempre minore: d'altronde, può anche avere a disposizione il PC più potente al mondo per gestire il rendering con GPU Quadro, ma questo non rende il tuo PC più performante di un sistema da gamer che monta una GTX 1080".

Dagli sviluppatori di TeamKill arriva poi un commento alle capacità dell'SSD iperveloce di PS5: "La cosa più importante che si ha a disposizione su sistemi con SSD così veloci è che sono in grado di gestire in maniera separata il load e l'unload delle risorse di gioco. Con una velocità come questa, puoi eliminare le schermate di caricamento e riprogettare le ambientazioni togliendo ascensori e lunghi corridoi che oggi si è costretti a utilizzare a causa delle basse velocità degli hard disk meccanici".

Oltre al discorso sulla potenza di PS5, in rete stanno tenendo banco le dichiarazioni condivise dai giornalisti di Bloomberg sul prezzo e sulla produzione ridotta di PlayStation 5.