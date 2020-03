PS5 più potente di Xbox Series X? Le specifiche di XSX ridanno slancio a un vecchio rumor

La presentazione ufficiale dei componenti e delle specifiche hardware di Xbox Series X ridà forza a un rumor di dicembre legato alla maggiore potenza di PlayStation 5 rispetto a quella della console concorrente di Microsoft.

A riportare in auge queste "vecchie" indiscrezioni è la redazione di PushSquare che esorta gli appassionati di videogiochi a rileggere il messaggio condiviso sul forum di NeoGAF dal sedicente insider Tommy Fisher.

Sin dallo scorso dicembre, infatti, l'anonimo utente di NeoGAF riteneva che la console conosciuta allora con il nome in codice di Xbox Scarlett sarebbe stata equipaggiata con una GPU dotata di 52 CU da 1,82 Ghz, per una potenza totale di 12,1 TFlops. Questo dato sembra allinearsi quasi alla perfezione con i 52 CU, gli 1,825 Ghz e i 12,155 TFlops confermati dalla casa di Redmond per la GPU su architettura RDNA 2 della sua console di prossima generazione.

Alla luce delle ultime informazioni condivise da Microsoft con il reveal definitivo delle specifiche di Xbox Series X, riprendono perciò corpo le indiscrezioni dell'insider di NeoGAF. Stando a quest'ultimo, la GPU di PS5 vanterà 52 CU, 2,0 Ghz e 13,3 TFlops di potenza. A prescindere dalla veridicità o meno di questo dato, gli eventi accorsi a livello internazionale dal mese di dicembre ad oggi (su tutti, la diffusione del Coronavirus) rendono certamente più aleatorio ogni discorso legato alla potenza di PlayStation 5.

A tal riguardo, vale comunque la pena sottolineare che c'è chi ritiene probabile un rinvio di PS5 per colpa del Coronavirus o una soluzione che prevede il lancio di un programma di abbonamento e upgrade con PlayStation 5 e PS5 PRO.