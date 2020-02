PS5 sarà più potente di Xbox Series X? Torna in auge un vecchio rumor

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato delle nuove specifiche tecniche di Xbox Series X snocciolate da Microsoft, che hanno subito fatto venire l'acquolina in bocca a tutti i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sulle nuove console next-gen.

La CPU basata sulla nuova architettura RDNA2, i 12 Teraflop di potenza per quanto riguarda la GPU, il supporto ai 120 fps, ma anche novità a livello software come il tanto lodato sistema di Smart Delivery, hanno rimesso Xbox Series X sotto le luci dei riflettori, per la gioia dei fan della console Microsoft.

Eppure, proprio in queste ore è tornato in auge un vecchio rumor, che ha improvvisamente riacquisito credibilità. Si tratta di un commento su Reddit risalente allo scorso anno, in cui un utente aveva predetto i 12 Teraflop e l'RDNA 2.0 di Xbox Series X.

Il suo commento però non si limitava a questa semplice previsione, ma ipotizzava che PlayStation 5 fosse addirittura più potente, e che avrebbe raggiunto i 13 Teraflop. Per fare un paragone, il dato di PS4 Pro è di poco più di 4 Teraflop, per cui staremmo parlando di una console tre volte più potente di quest'ultima, se la voce dovesse essere confermata.

È chiaro che non si tratta dell'unico valore da tenere in considerazione per farsi un'idea della potenza di una console, ma se davvero dovesse essere così, vista la reazione del mondo videoludico alle rivelazioni di ieri di Microsoft, Sony potrebbe davvero avere ancora qualche asso nella manica.

Nel frattempo però gli utenti chiedono novità su PS5 a Sony: quanto manca al reveal della console?