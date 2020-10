PS5: potrete trasmettere il vostro gameplay su Twitch e YouTube fin dal lancio

Un nuovo post del PlayStation Blog ci ha ragguagliato sui servizi di streaming che PS5 supporterà fin dal lancio, che ricordiamo essere fissato per il 12 novembre negli Stati Uniti d'America e per il 19 novembre in Italia.

Abbiamo così scoperto che PlayStation 5 offrirà l'accesso immediato a Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Twitch ed Apple TV, tutti avviabili direttamente dalla sezione Media della dashboard senza la necessità di scaricare app specifiche dal PlayStation Store. I primi quattro vanteranno pure un pulsante specifico sul nuovo Media Remote, uno degli accessori ufficiali di PS5. Successivamente arriveranno anche Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock e altri servizi.

Il supporto a YouTube e Twitch sarà completo. Ciò significa che oltre a vedere i contenuti che offrono, i giocatori saranno anche liberi di trasmettere il proprio gameplay attraverso le due piattaforme fin dal lancio di PS5. Nello specifico, su Twitch potranno effettuare lo streaming in diretta delle proprie partite, mentre su YouTube, oltre trasmettere il gameplay, potranno anche caricare specifici video registrati tramite la funzionalità Create di PS5. Purtroppo, non sono ancora state rivelate le specifiche tecniche degli streaming, quindi non conosciamo i limiti di risoluzione e framerate.