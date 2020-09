PS5 e i preorder su Amazon: alcuni utenti americani non la riceveranno al day one

Ieri è stato possibile prenotare un quantitativo limitato di PlayStation 5 Standard e Digital Edition presso i principali rivenditori online di tutto il mondo, ma pare che persino un colosso dell'e-commerce come Amazon USA possa avere problemi di disponibilità.

Nelle ultime ore sono stati in molti gli utenti americani che segnalano sui social di aver ricevuto una mail dallo store online che segnala un possibile ritardo nella consegna della console, che potrebbe quindi non giungere a destinazione al day one negli Stati Uniti, fissato al 12 novembre 2020.

Al momento questi problemi non sembrano coinvolgere la divisione italiana di Amazon, probabilmente poiché l'uscita della console è in ritardo di una settimana rispetto a quella americana e perché il numero di prenotazioni accettate ieri è stato molto ridotto. Non a caso, infatti, i preorder su Amazon.it sono stati chiusi entro pochissimi minuti dalla loro apertura sia per quello che riguarda la versione con lettore ottico che per la Digital Edition. Non è da escludere che Amazon USA abbia accettato più prenotazioni del numero di unità disponibili al lancio ed è quindi stata costretta a segnalare ai propri clienti questa problematica.

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito alla questione preorder, vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà in Italia il prossimo 19 novembre 2020 al prezzo di 499 euro per l'edizione standard e 399 euro per la Digital Edition.

Sapevate che è l'edizione con lettore di PS5 quella più preordinata al momento?