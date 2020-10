PS5 e i preorder da record: sono bastate poche ore a superare PS4

Nel corso della serata sono emerse delle nuove informazioni sul quantitativo di prenotazioni di PlayStation 5, la console di prossima generazione targata Sony andata ormai esaurita ovunque e per la quale molti dovranno attendere un bel po' per metterci le mani sopra.

Stando ad alcuni dati pubblicati da Reuters, agenzia stampa britannica, nelle dodici ore successive all'apertura dei preorder sono state registrate prenotazioni a sufficienza per superare quelle effettuate dai giocatori nelle dodici settimane successive all'apertura dei preorder di PlayStation 4. È quindi facile comprendere non solo quanto sia elevato l'interesse da parte dei videogiocatori nei confronti dell'hardware di prossima generazione Sony, ma anche di capire le motivazioni per le quali è così difficile trovare un negozio in grado di garantire la consegna della console all'uscita, che vi ricordiamo è fissata in Italia al prossimo 19 novembre 2020.

A questo proposito è arrivato anche un commento di Jim Ryan, il boss di Sony Interactive Entertainment:

"La domanda in termini di preordini è stata notevolmente elevata. Non tutti coloro i quali vorranno acquistare una PlayStation 5 al day one saranno in grado di farlo."

Insomma, le scorte di PS5 in arrivo nei negozi nelle prossime settimane difficilmente riusciranno a soddisfare tutti e potrebbe volerci del tempo prima che tutti riescano ad appropriarsi della console.

