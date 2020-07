PS5 tra preordini e accessori compatibili: nuovi indizi dal PlayStation Shop

Come scoperto dalla community di ResetEra, dopo l'ultimo aggiornamento del sito web del PlayStation Shop ufficiale sono apparse nel codice HTML delle interessanti indicazioni sui preordini di PS5 e sugli accessori compatibili per la console nextgen di Sony.

Il codice sorgente del PlayStation Direct Shop inglese contiene infatti degli importanti riferimenti ai preordini di PlayStation 5, soprattutto attraverso una stringa che informa gli utenti che "puoi acquistare solo una versione della console PS5: Digitale o con Lettore di Dischi. Hai già aggiunto una console PS5 al carrello". Il messaggio in questione sembra perciò suggerire l'impossibilità di prenotare più di una PS5 per ciascun account: almeno sul PlayStation Shop, quindi, l'utenza dovrebbe essere limitata all'acquisto di una singola console, a prescindere dalla versione scelta tra quelle presentate da Sony all'evento su giochi e design di PS5 dell'11 giugno scorso.

Sempre attraverso l'aggiornamento del codice HTML dello store sono apparsi anche i nuovi badge che indicheranno gli accessori compatibili con PS5. L'immagine esplicativa dell'utente di ResetEra mostra un controller DualShock 4 ma lo stesso autore del post specifica che il badge in questione, al momento, risulta essere codificato in tutti i prodotti acquistabili dal PlayStation Shop, di conseguenza la sua scoperta non può e non deve essere interpretata come la conferma ufficiosa della compatibilità dei controller PS4 su PlayStation 5.