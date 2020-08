PS5, preordini: aperte le pre-registrazioni negli USA! Console in quantità limitata

In attesa di notizie precise su data di lancio e prezzo della console, giungono importanti aggiornamenti sui preordini di PlayStation 5, a seguito di un aggiornamento del sito ufficiale di PlayStation negli USA.

Il portale ha infatti aperto al pubblico la possibilità di effettuare una pre-registrazione per accedere ai preordini della console. Sul sito si evidenzia che "Ci sarà una quantità limitata di PS5 disponibili per il preordine": per questa ragione, Sony ha deciso di invitare il pubblico a procedere con una pre-registrazione per avere l'opportunità di essere tra i primi a effettuare un preordine. Il criterio di accettazione dei preordini sarà cronologico: una volta ricevuta una mail ufficiale che abilita l'utente pre-registrato a completare la procedura, quest'ultimo dovrà dunque agire rapidamente.



Per invitare gli utenti, Sony utilizzerà come criterio "precedenti interessi e attività PlayStation": come detto, conferma dell'avvenuta selezione sarà comunicata via mail. Ogni invito resterà attivo per un periodo di tempo limitato, con quantità limitate per ogni PSN ID. Ogni transazione potrà dunque includere:

1 PS5 Console o 1 PS5 Digital Edition

2 DualSense wireless controller

2 DualSense charging station

2 Pulse 3D wireless headset

2 Media remote

2 HD Camera

In caso di ricezione del messaggio "Sold-out" durante la procedura, significherà che le PlayStation 5 disponibili per il preordine sono state esaurite. Al momento, la procedura è operativa solamente in territorio USA.