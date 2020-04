PS5: preordini aperti da un rivenditore italiano, ecco dove ordinarla

Grazie alla segnalazione di un nostro lettore scopriamo che la catena italiana Gamelife ha aperto i preordini di PlayStation 5, lanciando la pagina del prodotto e iniziando così a raccogliere prenotazioni per la prossima console Sony in uscita a fine anno.

Sul sito di Gamelife è possibile effettuare il preordine, la catena specifica che il prezzo indicato è provvisorio e potrebbe subire variazioni, inoltre "in caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verrà data priorità a coloro che l’avranno prenotata per primi." Il prezzo provvisorio è pari a 450 euro, l'uscita viene indicata come inverno 2020 con una data (20/11/2020) generica e non ufficiale.

Sony non ha ancora confermato il prezzo e la data di lancio di PlayStation 5, ribadiamo dunque come quanto riportato sia assolutamente indicativo e sia il costo che la finestra di lancio potrebbero cambiare rispetto alle informazioni segnalate sul sito di Gamelife, in ogni caso è effettivamente possibile proceder con il preordine dal sito semplicemente aggiungendo PS5 al carrello e completando il checkout.

Con ogni probabilità dettagli su prezzo e data di uscita di PS5 verranno diffusi tra la fine della primavera e l'estate. Effettuerete il preordine di PlayStation 5 o preferite attendere l'arrivo di ulteriori informazioni? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.