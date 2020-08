PS5, preordini aperti a inizio settembre? Non si arrestano i rumor

Con il mese di agosto ormai prossimo alla conclusione, si avvicina sempre di più la finestra di lancio indicata per PlayStation 5, coincidente con il periodo delle festività natalizie.

Mentre Microsoft ha almeno confermato il debutto di Xbox Series X per il mese di novembre 2020, da Sony non sono ancora giunte notizie più dettagliate concernenti il lancio della console next gen. Inevitabilmente, ad ogni modo, si fa sempre più ristretto l'arco temporale nel corso del quale il colosso videoludico potrà condividere i prossimi annunci ufficiali concernenti PS5, della quale dovranno prima o poi essere svelati sia la data sia il prezzo di lancio.

Nell'attesa di informazioni da parte di Sony, il vuoto comunicativo viene colmato da un continuo e inarrestabile susseguirsi di rumor e voci di corridoio, provenienti dalle più disparate fonti. Tra queste una nutrita schiera di presunti insider, tra i quali si colloca anche l'utente Twitter "Iron Man". Con un trascorso di previsioni piuttosto frammentario negli esiti, quest'ultimo riporta il prossimo mercoledì 9 settembre come data di apertura dei preordini di PS5. Al momento, evidentemente, non vi è però alcuna conferma ufficiale a supporto di una tale affermazione, da considerarsi dunque come voce di corridoio.



In attesa di informazioni da parte di Sony, segnaliamo in chiusura alcune interessanti considerazioni condivise di recente dall'autore di Oddworld: Soulstorm, legate alle funzionalità social di PS5.