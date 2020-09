PS5: preordini in arrivo il 17 settembre presso alcuni rivenditori, svela Keighley

A margine dello scoppiettante evento di Sony che ha svelato data e prezzo di PS5, il giornalista e presentatore Geoff Keighley ha pubblicato sui social un messaggio in cui preannuncia l'apertura dei preordini di PlayStation 5 per domani, giovedì 17 settembre, presso alcuni rivenditori.

Nel post condiviso dall'organizzatore dei The Game Awards, oltreché della recente Summer Game Fest che si è tenuta in sostituzione dell'E3 2020 cancellato, si può infatti leggere che "stando a Sony,i preordini di PS5 saranno disponibili a partire da DOMANI presso dei rivenditori selezionati".

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment e i canali di comunicazione ufficiali di PlayStation (come i social e il PS Blog) non hanno ancora confermato o smentito le anticipazioni di Keighley, ma come possiamo facilmente intuire dopo l'evento PS5, la situazione è in divenire e potremmo ricevere degli aggiornamenti da un momento all'altro.

A chi ci segue, ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal 19 novembre al prezzo i 499 euro per la versione con lettore di dischi e a 399 euro per la Digital Edition. Se volete rivivere le emozioni dell'ultimo evento organizzato da Sony, vi riproponiamo il video gameplay di Demon's Souls, il trailer di Spider-Man Miles Morales e il video che ha svelato Hogwarts Legacy.