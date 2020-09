PS5, preordini in arrivo? Nuovi indizi dall'edizione speciale in oro 24 carati

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio della data d'uscita e del prezzo di PlayStation 5, l'azienda TrulyExquisite ha comunicato la data di apertura dei preordini della Luxury Bespoke Sony PS5 Collection, l'edizione speciale di PS5 in oro 24 carati che tanto ha fatto discutere sui social.

Il nuovo aggiornamento del sito ufficiale di TrulyExquisite fissa infatti per il 10 settembre 2020 la data per l'apertura della fase dei preordini per l'edizione Luxury Bespoke di PlayStation 5, una serie limitata composta da soli 250 pezzi con scocca in oro giallo 24 carati, oro rosa 18 carati o platino per la console, il controller DualSense e le cuffie Pluse 3D Wireless.

I prezzi di questa linea esclusiva di PlayStation 5, inutile sottolinearlo, sono esorbitanti e spaziano dalle 7.999 sterline dell'edizione in oro giallo alle 8.199 sterline richieste per portarsi a casa la Platinum Edition della nuova ammiraglia di casa Sony.

Oltre all'indicazione fornita da TrulyExquisite, a suggerire l'imminente annuncio di data prezzo e preordini di PS5 è anche GAME: il noto rivenditore britannico di videogiochi ha infatti fissato per il 9 settembre l'arrivo di un importante reveal legato a PlayStation 5 con un tweet che è stato rimosso ma che, come spesso avviene in questi casi, è stato prontamente ripreso e segnalato dalla community.