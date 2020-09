PS5, i preordini: potrebbero partire 'in qualsiasi momento', per un retailer UK

Sul finire del mese di agosto, i vertici di Sony hanno aperto le pre-registrazioni ai preordini di PS5 negli USA, con l'avvertenza che le scorte di console disponibili potrebbero risultare limitate.

Di conseguenza, sono stati illustrati alcuni limiti in termini di quantitativi per il preordini effettuato da ciascun utente. Nessun aggiornamento invece è per ora giunto sul fronte europeo, con il Vecchio Continente ancora a corto di informazioni su eventuali procedure di pre-registrazione. Del resto, il colosso videoludico non ha ancora confermato né il prezzo né la data di lancio di PlayStation 5.

Di recente, il retailer britannico Simply Games ha deciso di procedere in maniera autonoma, invitando la propria utenza a procedere con delle "dimostrazioni d'interesse". Nell'invitare gli appassionati ad effettuare la registrazione, il rivenditore ha affermato di attendersi l'apertura dei preordini di PS5 "in qualsiasi giorno a partire da oggi". Nelle mail, si fa inoltre riferimento alla possibilità che la console next gen sia disponibile esclusivamente tramite la strada dei preordini, a causa di una disponibilità di scorte limitate.



Per aggiornamenti ufficiali, non resta ormai altro da fare che attendere comunicazioni da parte di Sony. Nel frattempo, il sito ufficiale di PlayStation ha accolto le schede descrittive dei giochi in arrivo su PS5.