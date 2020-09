PS5, pure Unieuro riapre i preordini il 25 settembre: presto anche altrove?

Non solo MediaWorld, anche Unieuro ha annunciato la riapertura dei preordini di PS5, console next-gen di Sony divenuta letteralmente introvabile negli ultimi giorni.

La buona novella è arrivata attraverso i canali social di Unieuro. Il riassortimento, come per MediaWorld, è fissato per la mattinata di domani 25 settembre, ed è previsto esclusivamente online. Anche in questo caso non sono stati svelati né l'orario, né il numero preciso di console base (499,99 euro) e in edizione Digital (399,99 euro) che verranno messe a disposizione per il preordine. Se anche voi siete a caccia di una PS5, vi consigliamo di monitorare attentamente il sito ufficiale di Unieuro fin dalle prime ore del mattino.

Questi, con tutta probabilità, sono gli effetti dell'intervento di Sony, che dopo i problemi dei primi giorni aveva promesso di inviare al più presto nuove PS5 ai negozi. Dal momento che sono già due i rivenditori ad aver annunciato la riapertura dei preordini, è molto probabile che domani 25 settembre il riassortimento avverrà anche in altre catene. Insomma, siete avvisati: se volete assicurarvi una PS5 in tempo per il lancio, fissato per il 19 novembre, tenete d'occhio i siti delle vostre catene di fiducia e siate rapidi.