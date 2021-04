PS5 si prepara a debuttare in Cina, il lancio è previsto a maggio

Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato che PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition saranno disponibili sul territorio cinese dal 15 maggio al prezzo rispettivamente di 3,899 yund e 3,099 yuan.

Al lancio i giocatori cinesi potranno acquistare anche una selezione di accessori tra cui il controller DualSense (529 yuan), le cuffie Pulse 3D (749 yuan), la Telecamera HD (449 yuan) e la basetta di ricarica per il DualSense al prezzo di 229 yuan.

Gli abbonati PlayStation Plus potranno avere accesso sin dal day one al pacchetto PlayStation Plus Collection che include dodici giochi, con una lineup differente rispetto all'Europa: Final Fantasy XV, Gravity Rush 2, Hardcore Mecha, Helldivers Dive Harder Edition, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Journey, The Last Guardian, LittleBigPlanet 3, Loco Roco Remastered, Ratchet & Clank, Tearaway e WipEout Omega Collection

Sony Interactive Entertainment Shanghai sta anche preparando il lancio di vari titoli localizzati in cinese tra cui Sackboy A Big Adventure, Ratchet & Clank Rift Apart e Genshin Impact. Tra i giochi in arrivo su PS5 anche Lost Soul Aside, sviluppato sotto la supervisione di Sony come parte del PlayStation China Hero Project, il programma nato nel 2014 per valorizzare i talenti locali e dare maggior visibilità e supporto agli sviluppatori cinesi.