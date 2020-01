PS5 sarà presentata a febbraio durante un PlayStation Meeting?

A differenza di Microsoft, che ha già presentato Xbox Series X al mondo, Sony non ha ancora fatto altrettanto con la sua PlayStation 5.

Quando nei giorni scorsi Jim Ryan è salito sul palco del CES 2020 di Las Vegas, si è limitato a svelare il logo di PS5, dandoci appuntamento nei prossimi mesi per il reveal completo. Quando avverrà? Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma da diverse ore stanno circolando in rete dei rumor molto insistenti su un PlayStation Meeting che sarebbe fissato all'inizio del mese di febbraio in quel di New York. Pare che le voci provengano direttamente da publisher di grandi dimensioni come Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix e Activision, e che i primi inviti per la stampa saranno inviati nel corso della settimana che sta per iniziare. Alcune fonti parlano di una data fissata per il 5 febbraio, altre per il 12 febbraio, entrambe di mercoledì

Secondo alcuni, Ubisoft coglierà l'occasione per presentare al mondo Assassin's Creed Ragnarok, anch'esso al centro di numerosi rumor che circolano in rete da diversi giorni, e svelarne al mondo la data d'uscita, che sarebbe fissata per il 29 settembre 2020.

Ci teniamo a precisare che nessuna delle informazioni sopra riportate è stata confermata in via ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderle per quelle che sono, ovvero semplici voci di corridoio. C'è da dire, in ogni caso, che le tempistiche coinciderebbero con il modus operandi di Sony, visto che PlayStation 4 venne svelata durante un Meeting nel mese di febbraio del 2013, per poi essere lanciata nello stesso anno.