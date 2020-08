PS5: presentazione il 9 settembre? Il rumor rimbalza su 4Chan ma non sembra attendibile

Nei giorni scorsi Sony ha aggiornato le playlist del canale YouTube PlayStation e vari insider (tra cui Dusk Golem) hanno ipotizzato che possa trattarsi di una manovra preparatoria in vista di un nuovo evento PS5 che si terrà entro la prima metà di settembre.

Nello specifico si parla di uno speciale State of Play in programma il 9 settembre ma la data in questione non è mai stata ufficializzata ed è stata estrapolata da un post pubblicato su 4Chan. Secondo l'autore del rumor, proprio il 9 settembre si terrà la presentazione completa di PS5 e dunque scopriremo le caratteristiche hardware complete, vedremo il sistema operativo in azione e Sony annuncerà anche data di uscita e prezzo. Spazio anche a PlayStation Now, il quale debutterà in nuovi paesi e sarà protagonista di una rinnovata campagna marketing.

Uno State of Play però non può dirsi tale senza i giochi e l'evento in questione dovrebbe vedere la presenza di Ratchet & Clank Rift Apart (mostrato anche alla Gamescom 2020), Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls e Gran Turismo 7, oltre al reveal del multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War, questo effettivamente previsto per il 9 settembre.

Tutti i giochi citati vengono definiti "Launch Games" dalla fonte ma sembra strano che Sony voglia lanciare la nuova console con ben quattro titoli first party. Durante lo show vedremo anche un video di Horizon Forbidden West e assisteremo alla presentazione di "un nuovo gioco horror targato Sony Japan Studio", con particolare riferimento al tanto rumoreggiato Silent Hill. Spazio anche alle terze parti con annunci di nuovi giochi, DLC e partnership per esclusive totali o temporali.

Insomma, tanta, forse troppa carne al fuoco per l'evento di presentazione di PlayStation 5. Al momento Sony non ha confermato un nuovo evento a settembre dunque quanto riportato deve essere preso con le dovute precauzioni in attesa di notizie ufficiali