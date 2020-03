PS5, la presentazione ha finalmente una data: appuntamento mercoledì 18 marzo!

All'improvviso, dopo mesi di rumor e indiscrezioni, c'è stata un'improvvisa accelerata nella corsa al debutto dell'attesissima prossima generazione di console!

Dopo il reveal a sorpresa di tutte le caratteristiche tecniche di Xbox Series X da parte di Microsoft, anche Sony è pronta ad alzare il sipario sulla sua futura ammiraglia. Direttamente dai canali social PlayStation apprendiamo dell'organizzazione di un evento streaming interamente dedicato a PlayStation 5. L'appuntamento è più che prossimo: domani, mercoledì 18 marzo 2020, alle ore 17:00 del fuso orario italiano sarà presentata PlayStation 5!



Come confermato dal Tweet che potete trovare in calce a questa news, a guidare l'evento sarà nientemeno che Mark Cerny, responsabile dello sviluppo hardware della nuova macchina a firma Sony. Si promette uno sguardo approfondito all'architettura di Playstation 5: pare a questo punto legittimo attendersi il reveal del design della console next-gen, oltre che nuove e dettagliate informazioni sulle componenti e sulle funzionalità supportate dall'hardware. Meno scontata sembra invece la possibilità di avere un primo assaggio di quello che sarà il parco titolo di PS5.

Dopo mesi di continue indiscrezioni e massicci rumor sulle caratteristiche di PS5, preparatevi dunque all'appuntamento con tutte le informazioni ufficiali: qual è l'aspetto della console next-gen sul quale attendete maggiormente informazioni?



Vi ricordiamo che seguiremo il reveal in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 16:00 di domani pomeriggio, non mancate!