PS5: presentazione del DualSense commentata in diretta su Twitch oggi pomeriggio

A sorpresa, nella tarda serata di ieri Geoff Keighley ha annunciato che oggi pomeriggio alle 18:00 (ora italiana) mostrerà il DualSense in azione, potevamo non cogliere questa ghiotta occasione per seguire e commentare la trasmissione insieme a voi?

La redazione di Everyeye.it oggi è in trasferta al Bug Arcade Bar di Milano e sarà protagonista di una lunga maratona su Twitch che inizierà alle 11:00 e andrà avanti fino alle 19:00, dalle 18:00 seguiremo però la presentazione del DualSense ma vi invitiamo a sintonizzarvi sul canale Twitch Everyeye.it in anticipo per poter discutere insieme a noi aspettando l'hands on vero e proprio.

Recentemente sono trapelate su Reddit, ResetERA e sui principali social media alcune foto del controller DualSense che mostrano dimensioni sicuramente importanti, tuttavia potrebbe trattarsi di immagini fake e la prova sul campo di oggi potrebbe eliminare ogni dubbio riguardo pensioni e dimensioni del joypad di PlayStation 5.

Ricapitolando: dalle 11:00 saremo in diretta su Twitch live dal Bug Arcade Bar di Milano per tutta la giornata, poco prima delle 18:00 commenteremo lo showcase di presentazione del DualSense e andremo avanti con la live fino alle 19:00. Vietato mancare!