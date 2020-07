PS5 e la presentazione del DualSense: Keighley mostra una foto ad altissima risoluzione

Dalle pagine dei suoi profili social, Geoff Keighley mostra una foto ad altissima risoluzione del DualSense prima del nuovo evento di presentazione del controller di PlayStation 5 organizzato per le ore 18:00 italiane di oggi, venerdì 17 luglio.ì

Il presentatore e organizzatore (tra gli altri) della Summer Game Fest decide così di stemperare le attese degli appassionati consentendo loro di studiare nel dettaglio il design e i materiali del DualSense.

Lo scatto condiviso da Keighley offre infatti una visione d'insieme del controller di PS5 e dei singoli elementi che ne contraddistinguono il layout di comandi e il form factor con scocca a doppia colorazione bianca e nera (oltre al blu del LED). Di particolare interesse è la corona zigrinata che corre lungo il bordo esterno delle due levette analogiche, una scelta progettuale che dovrebbe consentire un migliore grip nelle sessioni di gioco più prolungate e intense rispetto a quanto offerto in questa generazione dal DualShock 4 di PS4.

Per avere un quadro più chiaro delle funzionalità, del design e delle caratteristiche progettuali del DualSense, non ci resta che attendere l'approfondimento di Keighley previsto per le 18:00. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sui design di PS5 e Xbox Series X a confronto.