PS5: la presentazione hardware commentata in diretta su Twitch il 18 marzo dalle 16:00

Tra poche ore scopriremo nuovi dettagli su PlayStation 5 Sony ha infatti fissato una presentazione per mercoledì 18 marzo alle 17:00 ora italiana... noi di Everyeye.it saremo su Twitch a partire dalle 16:00 aspettando il reveal di PS5!

Mark Cerny di Sony "ci darà una visione approfondita dell’architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming" tramite un ricco approfondimento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, il reveal dovrebbe essere accompagnato anche da un video originariamente registrato per la GDC di San Francisco prima della cancellazione dell'evento a causa del Coronavirus.

In queste ore c'è chi ha definito PS5 come "l'hardware più eccitante degli ultimi 20 anni" e chi sembra confermare i 13 TFLOPS per PlayStation 5, in ogni caso per saperne di più ed avere eventuali conferme o smentite dovremo attendere la presentazione ufficiale.

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it mercoledì 18 marzo dalle 16:00 per iniziare a discutere delle nostre (e delle vostre) aspettative su PlayStation 5, dopo mesi di rumor e speculazioni Sony sembra pronta a vuotare il sacco per quanto riguarda le specifiche tecniche, scopriremo nuovi dettagli anche sulle funzionalità software e magari vedremo qualche gioco in azione? Domani pomeriggio vivremo insieme l'attesa per questo momento, non mancate!