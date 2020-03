PS5: la presentazione di Mark Cerny è già oggetto di una divertente parodia

Inizialmente previsto per la Game Developers Conference 2020, cancellata per via del Coronavirus, il video di Mark Cerny che svela tutte le caratteristiche tecniche di PlayStation 5 è andato in onda ieri pomeriggio, scatenando qualche polemica e spingendo alcuni utenti a realizzare delle divertenti parodie.

Molti fan del colosso giapponese sono infatti rimasti delusi poiché si aspettavano di scoprire qualche dettaglio in più sull'aspetto estetico della console, sul suo controller o magari di vedere qualche tech demo. Tutto questo ha dato a qualche YouTuber lo spunto perfetto per creare una parodia di pochi secondi che riuscirà sicuramente a strapparvi una risata. Senza rovinarvi la sorpresa, vi anticipiamo solo che chi ha creato il video, doppiato in italiano, ha deciso di riassumere l'intero evento di presentazione in una sola parola.

Prima di lasciarvi al divertente filmato, vi ricordiamo che sono in molti gli sviluppatori che hanno elogiato le potenzialità dell'SSD di PlayStation 5, considerato il vero punto di forza della console di prossima generazione Sony. Pare inoltre che l'azienda abbia personalmente contribuito allo sviluppo della GPU RDNA 2 di PlayStation 5, favorendo indirettamente anche il mondo PC.