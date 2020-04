PS5: vi presentiamo il DualSense personalizzato di Everyeye.it!

Con il DualSense, il nuovo controller di PS5, Sony ha deciso di distaccarsi in maniera profonda dal passato proponendo un dispositivo di input con funzionalità inedite e, per la prima volta nella storia del marchio, la doppia colorazione.

Il nuovo design, accolto con favore da un gran numero di giocatori - come testimonia il record di like infranto su Twitter - si presta particolarmente alla personalizzazione, e non c'è voluto molto prima che cominciassero ad apparire i lavori degli utenti, che hanno dato liberante sfogo alla propria immaginazione. Negli ultimi giorni sono comparsi in rete mockup d'ogni sorta, da semplici accostamenti cromatici a lavori più elaborati, come quelli ispirati a Cyberpunk 2077 e Bloodborne.

Noi non potevamo certamente esimerci dall'unirci alla festa, e abbiamo realizzato il DualSense di PS5 personalizzato di Everyeye.it! Al posto della colorazione nera scelta da Sony, abbiamo utilizzato il blu che contraddistingue la nostra testata, aggiungendo dettagli in questo colore anche ai lati dei manici e optando per il bianco sugli analogici. Partendo da questa base, abbiamo così messo a punto due varianti, che si contraddistinguono per la posizione del nostro logo: in una occupa la parte centrale del rinnovato (e più ampio) touchpad del DualSense, mentre in un altro impegna gran parte della sezione frontale del controller.

Potete ammirare entrambe le varianti del DualSense di Everyeye.it nella galleria in calce a questa notizia. Qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti, la vostra opinione è estremamente importante.