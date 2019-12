PS5: il presidente di Naughty Dog dice la sua sull'SSD della console next-gen

Sono davvero in tanti gli addetti ai lavori ad aver già espresso tutto il loro apprezzamento per la presenza di un disco SSD sotto al cofano di PS5. Oggi si è unito al coro anche un'altra personalità, Evan Wells, il presidente di Naughty Dog in persona!

In un'intervista concessa a The Verge, il capo dello studio che si appresta a dare alle stampe The Last of Us: Parte 2 ha affermato che l'SSD rappresenta uno dei principali punti di forza di PlayStation 5, al punto che sui giochi di prossima generazione potrebbe avere un impatto superiore a quello che avranno i miglioramenti alla CPU e alla GPU. "Io credo che con l'SSD potremo mettere a disposizione i contenuti senza alcuna interruzione per i giocatori. Non dovranno più attendere per rituffarsi nei loro giochi". I ragazzi di Naughty Dog hanno già dato prova di essere incredibilmente abili nel creare delle transizioni fluide e prive di interruzioni tra filmati e gameplay: con l'SSD, che ridurrà ai minimi termini i caricamenti, avranno l'opportunità di espandere ulteriormente la loro visione.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete, sarà Samsung a fornire gli SSD iperveloci di PS5. In attesa di una conferma ufficiale e di dare un'occhiata alle specifiche di sistema definitive della console, dobbiamo accontentarci delle foto del dev-kit di PS5 a forma di V.