PS5: prestazioni ingame ancora più elevate con la tecnologia Oodle Texture

Stando all'ultimo report di WCCFTech, grazie alla sinergia tra Sony e Oodle il colosso tecnologico giapponese potrà aumentare ulteriormente le già elevate prestazioni e velocità dell'SSD di PS5, ottenendo dei benefici a cascata sull'I/O della console e, quindi, sulla bontà grafica dei videogiochi nextgen.

L'editoriale di WCCFtech parte dalle ultime considerazioni del CEO di Epic Tim Sweeney e dalla conferma che Sony è riuscita ad acquisire la licenza per Oodle Texture, una tecnologia di compressione e decompressione delle texture che, se opportunamente utilizzata in ambito videoludico, promette di migliorare in maniera sensibile le prestazioni di PlayStation 5.

Agendo in sinergia con il sistema di input/output della prossima console ammiraglia di casa Sony, che comprende già la tecnologia Kraken di PS5, l'adozione delle librerie Oodle da parte degli sviluppatori di giochi nextgen su PlayStation 5 dovrebbe garantirgli una compressione delle texture tanto efficiente da raggiungere un picco di 17,38 GB/s nel trasferimento dati su SSD, superando i 5,5 GB/s dei dati non compressi e gli 8-9 GB/s ottenibili con tecniche di compressione standard.

Come spiegato dai rappresentanti di Oodle stessa, però, non tutti i giochi di lancio di PS5 adotteranno le librerie Oodle Texture poiché si tratta di una tecnologia appena nata: a loro giudizio, però, la facilità di utilizzo e, soprattutto, i grandi benefici promessi dovrebbero fare da volano per la sua adozione da parte di tutte le software house che si cimenteranno nello sviluppo di giochi nextgen da proporre su PlayStation 5. Quanto ai multipiattaforma e alle altre console, è dello scorso mese di giugno la notizia che Sony ha reso Oodle Texture uno standard gratuito, di conseguenza i benefici di questa tecnica di decompressione dovrebbero riflettersi anche nello sviluppo dei titoli PC, Xbox Series X e, perchè no, Nintendo Switch Pro in 4K.