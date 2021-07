PS5 Nuovo Firmware: liste dei trofei più chiare con la disposizione verticale

Nella giornata di ieri Sony ha ufficialmente dato il via alla fase di Beta Testing del Firmware 2.0-04.00.00 di PlayStation 5 in una serie di paesi selezionati, tra i quali non è compresa l'Italia. Anche se i giocatori nostrani non hanno la possibilità testarle direttamente, possono consolarsi sapendo che sono in arrivo tante novità.

Quella che ha fatto più scalpore è sicuramente il supporto all'espansione della memoria d'archiviazione con delle unità SSD M.2, ma tra le tante modifiche ce n'è anche una solo all'apparenza poco rilevante: con il nuovo Firmware Beta, Sony ha modificato la disposizione della lista dei trofei da orizzontale a verticale, a tutto vantaggio della leggibilità delle informazioni. Nel changelog ufficiale si legge: "Durante la visualizzazione delle liste dei trofei dei giochi, i trofei vengono ora mostrati verticalmente piuttosto che orizzontalmente. Adesso potete consultare un maggior numero di informazioni per ogni trofeo senza selezionarli".



La disposizione originale non ha nulla che non va dal punto di vista visivo, essendo piuttosto gradevole all'occhio, eppure risulta essere poco funzionale. Questo problema è stato risolto con la nuova visualizzazione verticale, decisamente più chiara: come potete vedere nelle immagini comparative in basso, nel Firmware Beta il colpo d'occhio è più ampio e soprattutto non è necessario di cliccare su un trofeo per leggerne la descrizione.

Al momento, ci teniamo a ribadire, questa funzione è disponibile solamente per i giocatori partecipanti al programma di Beta Testing, attivo in alcuni paesi selezionati tra i quali non è compresa l'Italia. Al momento non ci sono indicazioni sulla data di disponibilità pubblica del Firmware 2.0-04.00.00 di PS5.