PS5: presto vedremo l'Interfaccia Utente? Rumor sui nuovi dev-kit di PlayStation 5

Mentre attendiamo nuove informazioni su PlayStation 5, giungono dalla rete una nuova indiscrezione che potrebbe averci fornito qualche indizio sui programmi di Sony per le prossime settimane.

Il noto insider Tidux ha fornito un nuovo aggiornamento ai suoi seguaci affermando con una certa sicurezza che Sony starebbe per inviare alle software house i nuovi dev-kit di PlayStation 5 con la Modalità Retail, "così gli sviluppatori potranno vedere quale sarà la configurazione finale". In altre parole, avranno accesso all'Interfaccia Utente della console, la medesima che sarà messa a disposizione i giocatori quando l'acquisteranno. A quanto pare, i dev-kit attuali di PS5 sarebbero equipaggiati con la Retail Mode di PS4.

Secondo Tidux, la consegna dovrebbe avvenire entro le prossime due settimane, pertanto Sony si starebbe preparando per mostrare l'Interfaccia Utente pubblicamente per anticipare e stroncare sul nascere eventuali fughe di informazioni non autorizzate. Il ragionamento dell'insider fila, il punto è che non possiamo in alcun modo verificare quanto ha affermato. V'invitiamo quindi a prendere queste speculazioni con le pinze.

Fino ad oggi, la compagnia giapponese ci ha fornito solo un fugace assaggio dell'Interfaccia Utente di PlayStation 5. Ieri, invece, sono trapelate le prime informazioni sulla nuova funzione di PS5 chiamata Attività, che consentirà di lanciare direttamente dalla dashboard delle sezioni specifiche dei giochi.