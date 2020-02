PS5, ancora presunte immagini leak: l'UI della console è la protagonista

Mentre i vertici di casa Sony ancora non sembrano intenzionati a comunicare le esatte modalità e tempistiche con cui la propria console next-gen sarà presentata al pubblico, proseguono i rumor e le voci di corridoio ad essa legate.

In particolare, dalle maglie della rete, nello specifico dal portale SlashLeaks, è recentemente emersa una nuova, presunta, immagine leak di quella che viene presentata come l'UI definitiva di PlayStation 5. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, lo scatto mostra un'interfaccia che non sembra discostarsi in maniera eccessiva da quella presente su PlayStation 4, con grandi icone disposte in sequenza e dedicate a diversi aspetti, tra cui PlaySation Store. Nell'angolo superiore destro è inoltre possibile intravedere un'icona dedicata alle amicizie del proprio account PlayStation.



Non è la prima volta che un presunto leak ha per protagonista l'interfaccia utente del nuovo hardware Sony. Nel mese di gennaio 2020, ad esempio, era emerso uno scatto raffigurante la possibile UI del Dev Kit di PlayStation 5. Come già fatto in precedenza, anche questa volta vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di semplici rumor: l'immagine circolante in rete potrebbe infatti essere un semplice falso.



Nel frattempo, prosegue anche l'alternarsi di voci relative al reveal della console: le più recenti indicano come possibile una presentazione di PS5 a marzo.