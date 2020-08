PS5 tra prezzi, data d'uscita e preordini: spunta un dubbio leak dalla Cina

L'attesa spasmodica per l'annuncio della data d'uscita e del prezzo di PlayStation 5 rende virale sui social un leak molto dubbio che fornisce delle informazioni sul costo della console nextgen di Sony e dei singoli accessori, con tanto di anticipazioni sulla data d'apertura dei preordini.

L'indiscrezione, circolata inizialmente su di un forum cinese per poi essere condivisa a livello internazionale su Twitter e su forum come Reddit e ResetEra, assume la forma di uno schema esplicativo con i prezzi al dettaglio della console, degli accessori e persino di uno dei titoli più attesi del catalogo di lancio di PS5, ossia Marvel's Spider-Man Miles Morales.

PlayStation 5: 499 euro

PlayStation 5 Digital Edition: 399 euro

Controller DualSense: 59,99 euro

Postazione di Ricarica per due controller DualSense: 29,99 euro

PS5 Vertical Stand: 19,99 euro

Cuffie Pulse 3D: 179 euro

Camera HD di PS5: 59,99 euro

Telecomando Multimedia per PS5: 29,99 euro

Marvel's Spider-Man Miles Morales: 39,99 euro

Stando sempre alle indiscrezioni condivise dall'anonimo autore di questo leak, l'uscita della console nextgen di Sony dovrebbe avvenire il 20 novembre, mentre per quanto riguarda l'apertura ufficiale dei preordini di PlayStation 5 e dei relativi accessori ci sarà da attendere fino al 9 settembre, in coincidenza dell'anniversario per i 25 anni dal lancio di PlayStation negli Stati Uniti.



Non bastassero queste indiscrezioni, la stessa fonte cita inoltre un "teardown per novembre" di God of War 2, con arrivo sul mercato previsto per il 2022. Mai come in questo caso, quindi, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze questo genere di leak che circolano sui social e di considerarle per ciò che sono, ovvero dei rumor che potrebbero essere stati inventati di sana pianta.