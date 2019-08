PS5: il prezzo di 950 euro non è definitivo, il chiarimento di MediaMarkt Svezia

A inizio settimana la divisione svedese di MediaMarkt ha aperto i preordini e svelato il possibile prezzo di PS5: 9.999 Corone Svedesi, pari a circa 950 euro. Una cifra che ha ovviamente subito suscitato notevole clamore, tanto da costringere l'azienda a diffondere una nota per chiarire la situazione.

Al momento di effettuare il preordine un messaggio avviso come il prezzo in questione sia solamente indicativo e non ufficiale, come facilmente immaginabile. L'avviso si è reso necessario dopo le numerose lamentele comparse sul web, anche se ovviamente la natura placeholder del costo era piuttosto chiara.

Si tratta di un price point "segnaposto" che assolutamente non rispecchia il possibile prezzo finale della console, che deve ancora essere annunciato da Sony. PS5 non costerà certamente 899 o 999 euro, secondo gli analisti la compagnia giapponese dovrebbe vendere la nuova console Next-Gen ad una cifra compresa tra i 399 ed i 499 euro, in linea con la concorrenza.

C'è grande attesa per PS5, tanto che l'hype per la nuova PlayStation sembra essere una delle cause della mancata crescita delle vendite di PS4 negli ultimi mesi, ormai stazionarie proprio perchè i consumatori stanno aspettando con ansia l'arrivo della PlayStation 5.