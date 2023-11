PS5 prezzo bomba: tutte le offerte per risparmiare con il Black Friday

Da oggi PlayStation 5 costa meno per il Black Friday: PS5 Standard Edition costa 429.99 euro con un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino. Oltre alla versione "liscia" però sono in vendita anche tanti bundle a prezzo scontato, li trovate ora su Amazon fino ad esaurimento scorte.

Tra i bundle in offerta troviamo anche PS5 Standard Edition con due DualSense a 489.99 euro, PS5 con Marvel's Spider-Man 2 a 499.99 euro, stesso prezzo per i pacchetti che includono console + Final Fantasy XVI, EA Sports FC 24 o God of War Ragnarok.

Sconti PS5 Black Friday 2023

Anche PlayStation Plus è in sconto per il Black Friday con un risparmio fino al 30% sugli abbonamenti annuali selezionati. Il Black Friday di PlayStation è appena iniziato e andrà avanti fino al 27 novembre compreso.