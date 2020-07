PS5, quale prezzo per la console next gen? Spunta un'analisi di mercato

A ormai circa un mese di distanza dalla presentazione del design e della line-up di PlayStation 5, i vertici Sony, così come del resto quelli Microsoft, ancora non hanno svelato al pubblico quello che sarà il prezzo di lancio degli hardware di nuova generazione.

In tale contesto, trovano ampiamente spazio ipotesi e speculazioni, con i più disparati elementi pronti ad attirare l'attenzione degli appassionati. Di recente, ad esempio, sono emersi in rete i dettagli relativi ad un'indagine di mercato realizzata da Nielsen, legata proprio al possibile prezzo di PlayStation 5, nella sua duplice versione tradizionale e only digital. Secondo quanto segnalato da un utente Reddit che di frequente prende parte a simili sondaggi, la compagnia avrebbe sondato l'interesse del pubblico per le seguenti fasce di prezzo:

349 sterline (circa 435 dollari): PS5 con lettore ottico;

259 sterline (circa 320 dollari): PS5 senza lettore ottico;

Il Redditer ha tuttavia specificato che, in genere, i prezzi proposti da simili indagini si rivelano poi essere inferiori di circa il 20% rispetto a quello poi effettivamente proposto. Questa specificazione condurrebbe ail possibile prezzo delle due PS5 . Ovviamente, si tratta di valori totalmente ipotetici, che potrebbero essere stati scelti da Nielsen come test per le più disparate motivazioni statistiche. Per scoprire quale sarà il costo per l'acquisto della console next gen non possiamo fare altro che attendere comunicazioni in merito da parte di. Nel frattempo, si affacciano all'orizzonte anche rumor sul prezzo dei giochi PS5 e Xbox Series X