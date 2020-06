PS5: prezzo e data di uscita svelati da Amazon Francia? Spunta un presunto leak

Sony ha finalmente deciso di alzare il sipario sul design di PlayStation 5: durante l'evento trasmesso in streaming giovedì 11 giugno la console è stata infatti presentata ufficialmente al pubblico.

Si è così appreso che PS5 sarà commercializzato in due versioni, con un hardware "tradizionale" equipaggiato di lettore Blu-Ray e una versione della console only digital. Al momento sono però ancora molte le informazioni che restano da apprendere sulla commercializzazione dell'hardware. Tra queste, grandi assenti sono data di lancio e prezzo di vendita di PS5, dettagli sui quali il colosso del videogame non ha ancora voluto alzare il sipario. Entrambi, tuttavia, sono già al centro del dibattito tra gli appassionati, curiosi di poter apprendere ogni informazione in merito.



Non sorprende dunque che su Reddit abbia rapidamente attirato l'attenzione un post che sembra evidenziare una possibile svista da parte di Amazon Francia. Un utente riferisce infatti di aver avvistato sulla pagina dedicata ai preordini di PS5 (versione con lettore Blu-Ray) entrambe le informazioni, prima che venissero rimosse. A riprova, l'utente, che ha tuttavia in seguito rimosso il post, allegava un presunto screenshot, nel quale veniva indicato venerdì 20 novembre come data di uscita e 499,99 euro come prezzo di vendita della console.



Al momento, non vi è modo di verificare l'attendibilità dell'immagine: vi invitiamo dunque a ricordare che non stiamo parlando di informazioni ufficiali e che quanto segnalato potrebbe rivelarsi in tutto o in parte errato.