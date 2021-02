PS5, il prezzo dell'edizione Golden Rock è spaventoso! Svelate altre due Limited

Vi ricordate dell'esclusivissima PlayStation 5 in edizione Golden Rock di cui vi abbiamo parlato alla fine dello scorso anno? Si tratta di una versione estremamente limitata della console next-gen realizzata dalla gioielleria russa Caviar con ben 20 chilogrammi di oro massiccio 18 carati.

Ebbene, ad un paio di mesi dall'annuncio, i creatori si sono finalmente decisi a svelare l'incredibile prezzo dell'edizione limitata, che verrà venduta in soli 9 esemplari da ben 499 mila dollari l'uno, con tempi di produzione e consegna quantificati in 4 mesi. Avete letto bene, quasi mezzo milione di dollari a console! In fondo, un prezzo del genere ce lo aspettavamo: quello che proprio non immaginavamo è il numero delle richieste ricevute da Caivar, che ammonta a più di 1.300! Tra le persone interessate figurerebbero il celebre calciatore di basket americano LeBron James, un ricco uomo d'affari russo e un americano attivo nel mondo dell'IT. Caviar

Caivar ne ha anche approfittato per svelare altre due Limited Edition per "poveri". La PS5 Golden Rock Carbon, realizzata con il medesimo carbonio impiegato dall'industria motoristica, sarà prodotta in 99 esemplari da 5.830 l'uno. La PS5 Golden Rock Alligator, invece, sarà rivestita dalla classica pelle di coccodrillo. Anche in questo caso Caviar prevede di costruire 99 esemplari, ma il prezzo sale a 8.140 dollari. Entrambe le edizioni limitate presentano una targhetta in oro 24 carati con il logo della gioielleria. Potete ammirarle nella galleria in calce a questa notizia: quale comprerete?