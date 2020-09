PS5, prezzo di lancio: sarà venduta in perdita come Xbox Series X e S? Ne parla Dusk Golem

Superate le aspre critiche che hanno investito i gestori del suo profilo Twitter dopo la bufala dei problemi 4K di PS5, l'insider Dusk Golem si riaffaccia sui social per dirsi certo del fatto che Sony venderà PlayStation 5 in perdita, almeno nella finestra di lancio della console nextgen.

Al netto dello scivolone sul 4K di PS5, in questi mesi la "gola profonda" di Capcom ha comunque saputo condividere delle anticipazioni poi rivelatesi veritiere su Resident Evil Village e altri progetti dell'azienda nipponica.

In uno scambio di battute con un suo follower, l'insider ha riferito che, in base alle sue fonti, ogni PlayStation 5 prodotta da Sony dovrebbe costare all'incirca 600 dollari, da qui l'intenzione dell'azienda tecnologica giapponese di vendere in perdita entrambi i modelli di PS5. Ai timori dei fan per PS5 venduta a 600 dollari, Dusk Golem spiega infatti che "non è ironico che la produzione di ogni PS5 richieda proprio quella cifra a Sony. Le componenti utilizzate per produrla diventeranno più economiche col tempo, ma sono abbastanza sicuro del fatto che la venderanno a un prezzo leggermente inferiore a quello di produzione. Il mio personale pronostico per il prezzo di PS5 è di 549 dollari per la versione con disco, a meno che Sony non decida di giocare all'attacco e di venderla a 499".

Per il prezzo di PS5, quindi, Dusk Golem prefigura una situazione simile a quella di Microsoft con Xbox Series X e S vendute in perdita per garantirsi un ritorno economico nel medio-lungo periodo grazie alla maggiore base installata e, quindi, agli introiti derivanti dai servizi e dai giochi. Per avere una conferma o una smentita definitiva a queste ipotesi, però, basterà attendere fino alle ore 22:00 di mercoledì 16 settembre e assistere alle sorprese riservateci da Sony con l'evento PS5 su data, giochi e prezzo della console nextgen.