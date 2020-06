PS5, il prezzo? Non oltre i 500 dollari per Albert Penello, ex Microsoft

Quanto costerà PlayStation 5? Durante l'evento di presentazione dell'11 giugno non si è parlato di prezzi (e neanche di data di uscita) ma in molti stanno ovviamente discutendo a riguardo, tra questi anche Albert Penello, ex presidente della divisione marketing di Xbox.

Secondo Penello, PlayStation 5 non potrà costare più di 499 dollari, nessuna tesi è stata fornita a supporto di queste parole ma l'ex dirigente si ritiene piuttosto certo di questa sua affermazione. E' bene chiarire come Albert Penello non abbia più alcun ruolo nell'industria videoludica e le sue dichiarazioni non devono essere considerate verità assoluta, nonostante questo la sua esperienza non è da sottovalutare, avendo lavorato molti anni nel marketing delle console e dei giochi.

"Non è possibile che questa console possa costare più di 499 dollari. Il prezzo sarà molto importante in questa generazione, forse più dei giochi esclusivi. Non c'è mai stata una differenza così marcata tra specifiche hardware, prezzi, giochi e caratteristiche come quella che vedremo in questa generazione."

Jim Ryan di Sony ha parlato recentemente di prezzo e valore di PlayStation 5, dichiarando che la compagnia non è ancora pronta per rivelare pubblicamente il costo della nuova console.