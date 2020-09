PS5, il prezzo non è cambiato al'ultimo: le console pronte per il lancio supereranno PS4

In seguito all'evento PlayStation 5 Showcase, le pagine del The Washington Post accolgono una ricca intervista a Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

Dopo aver condiviso ulteriori dichiarazioni sulla retrocompatibilità di PlayStation 5, il dirigente offre anche alcune considerazioni legate al lancio della console next gen. Sul fronte del prezzo, in particolare, Jim Ryan assicura che i piani di Sony erano stati definiti "abbastanza presto quest'anno", con l'obiettivo di offrire l'hardware alla medesima cifra di PlayStation 4 nell'ormai lontano 2013. Nonostante ciò, il CEO riconosce come l'emergenza sanitaria e la successiva cancellazione dell'E3 2020 abbia reso più complessa la gestione di annunci e comunicazione.



Da Jim Ryan giungono inoltre alcune considerazioni anche su quello che sarà il numero di PlayStation 5 disponibili per la vendita al lancio. Pur senza offrire dati precisi, il CEO Sony Interactive Entertainment, conferma infatti che ll valore supererà il numero di PlayStation 4 rese disponibili al lancio della console nel 2013. A livello statistico, il The Washington Post ricorda che nelle prime due settimane del debutto dell'hardware il numero di PS4 vendute era pari a circa 2,1 milioni di unità.

In chiusura, vi segnaliamo che i l'apertura dei preordini di PS5 su Amazon Italia dovrebbe essere ormai piuttosto imminente.