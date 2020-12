PS5 e i primi problemi del controller DualSense: ne discutiamo in video

In rete c'è chi afferma di aver riscontrato dei problemi di drifting con gli analogici del DualSense. Se confermate, le segnalazioni provenienti dai primi acquirenti di PlayStation 5 potrebbero presagire, per Sony, dei guai simili a quelli affrontati da Nintendo il Joy-Con drifting di Switch.

Gli utenti che sono incappati in questo problema, infatti, affermano che le levette analogiche del controller che hanno trovato in bundle con la propria PS5 appena acquistata, o del pad che hanno comprato a parte, producono un erroeno input di movimento pur trovandosi in posizione neutra.

In alcuni casi, l'errore viene descritto come un piccolo fastidio che non pregiudica l'esperienza di gioco, ma altri giocatori affermano di essere stati costretti a ricorrere all'assistenza di Sony o alla sostituzione del pad poiché l'errore rendeva praticamente impossibile cimentarsi nei videogiochi PS5.

Ai problemi (tutti da verificare) del drifting delle levette analogiche del DualSense, si sommano poi le segnalazioni di chi, anche sulle pagine di Everyeye.it, testimonia di essere incappato in un malfunzionamento dei trigger, e più precisamente del meccanismo deputato a gestire la resistenza adattiva dei grilletti, tanto nei titoli nextgen che sfruttano tale funzionalità quanto nei giochi PS4 eseguiti in retrocompatibilità "semplice". E che dire allora dell'ulteriore problema del Coil Whine del DualSense riportato da chi asserisce che il proprio controller nextgen emette di tanto in tanto una sorta di "ronzio metallico"?

Anche stavolta, quindi, estendiamo il nostro invito a tutti gli acquirenti di PlayStation 5 per farci sapere tramite il sottostante modulo dei commenti se stanno riscontrando un qualche tipo di malfunzionamento, anche di lieve entità, con il controller DualSense.