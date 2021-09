PS5 PRO nel 2023 o 2024, risoluzione 8K e costerà almeno 600 dollari? Speculazioni e rumor

Il canale YouTube Moore's Law Is Dead ha pubblicato un nuovo video incentrato su PlayStation dove si è parlato non solo del PlayStation Showcase ma anche di PS5 PRO, console mai annunciata da Sony ma che secondo alcune fonti sarebbe già in fase di progettazione.

PlayStation 5 PRO non verrà annunciata al PlayStation Showcase ma alcune fonti avrebbero riferito l'esistenza di questa revisione della console in uscita presumibilmente nel 2023 o 2024 con un prezzo al pubblico compreso tra i 600 ed i 700 dollari, per rimarcare le caratteristiche premium dell'hardware.

La console potrebbe essere basata su una nuova architettura RDNA, si parla anche del pieno supporto per FidelityFX Super Resolution e di un target risoluzione per il gaming 4K e 8K. In realtà lo YouTuber non ha chiarito quali siano le informazioni estrapolate dalle sue fonti e quali le sue speculazioni personali e quindi vi consigliamo di prendere quanto riportato con le dovute precauzioni. In passato altri leak di Moore's Law Is Dead si sono rivelati corretti ma il track record delle previsioni non è del tutto positivo.

Non è escluso che Sony sia al lavoro su un modello più potente di PlayStation 5 ma allo stato attuale non ci sono conferme e dunque tutto deve essere preso con le pinze, non sappiamo se effettivamente l'azienda giapponese abbia pensato ad un perco commerciale simile a quello di PS4 e PS4 PRO oppure no.