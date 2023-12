PS5 Pro nel 2024 e nuova Xbox nel 2026: Jeff Grubb più carico che mai

Si continua a parlare con sempre più insistenza delle prossime mosse di Sony e Microsoft in ambio hardware: adesso a rincarare la dose ci pensa il noto insider e giornalista Jeff Grubb, che si è soffermato sulla finestra di lancio relativa alle future console dei due colossi dell'industria videoludica.

Ripartendo da voci di corridoio già note sul futuro di PlayStation e Xbox, nell'ultima edizione del suo podcast Game Mess Grubb si dice sicuro che PS5 Pro diverrà realtà nel corso del 2024, ipotizzandone una commercializzazione per il mese di settembre del nuovo anno. Già da tempo si parla di una simile finestra di lancio: ad esempio per Tom Henderson PS5 Pro esiste ed esce a fine 2024, ed anche Grubb sembra condividere appieno questa possibilità. In aggiunta, PS5 Pro avrebbe il nome in codice Viola ed aumenterebbe in maniera fortemente consistente le prestazioni dell'attuale PlayStation 5.

Per quanto riguarda i piani di Microsoft, ripartendo dalle soffiate del leaker Kepler_L2, il giornalista di VentureBeat sostiene che il colosso di Redmond sia già al lavoro su una Xbox di nuova generazione e non una console mid-gen, e che potrebbe arrivare già nel 2026. La produzione della presunta Xbox Series X Refresh emersa dai leak sarebbe dunque stata annullata da Microsoft, che avrebbe scartato ogni piano sui modelli dai nomi in codice Brooklin ed Ellewood a favore della prossima nuova generazione.

E' bene come sempre sottolineare che si tratta per ora di pure speculazioni senza riscontri ufficiali, ma chissà se anche stavolta Jeff Grubb non abbia fornito anticipazioni corrette molto prima del tempo.