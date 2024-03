PS5 PRO: 45% più veloce e adotterà la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution?

Secondo quanto riportato dallo YouTuber e insider Moore's Law is Dead, PlayStation 5 PRO garantirà un buon boost prestazionale rispetto alla console attuale, presentandosi come il 45% più veloce rispetto alla PS5 base per quanto riguarda il rendering.

Nello specifico Moore's Law is Dead parla di una console più veloce del 45% nel rendering rispetto al modello attualmente in commercio e "due o tre volte più potente" per quanto riguarda la gestione del Ray-Tracing.

Nulla di confermato al momento, ma secondo le fonti di Moore's Law is Dead, PlayStation 5 PRO sarà equipaggiata con un custom SoC di AMD e memorie GDDR6 fino a 20Gbps. Si parla inoltre dell'adozione del machine learning, tecnologia per l'upscaling basata sull'intelligenza artificiale, che Sony avrebbe denominato PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Non è la prima volta che si parla del supporto per l'upscaling via AI per PlayStation 5 PRO ma nulla è stato confermato fino a questo momento. Secondo vari rumor, gli studi interni di Sony e vari studi terze parti sarebbero già a conoscenza delle specifiche tecniche di PS5 PRO ed una serie di aggiornamenti per giochi di attuale generazione sarebbero in sviluppo per essere pronti al lancio della nuova console.

L'uscita di PlayStation 5 PRO sembra prevista per la fine del 2024 ma anche in questo caso, tutto tace da parte di Sony.

