PS5 Pro: 4K/60fps con full Ray Tracing e lancio entro 3 anni, il rumor

Dopo le possibili anticipazioni fornite da RedGamingTech, il content creator e sedicente insider Foxy torna alla carica svelando nuove informazioni su PlayStation 5 Pro, la vociferata console mid-gen che Sony dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi anni.

Stando all'ultimo post pubblicato da Foxy riguardo all'argomento, PS5 Pro punterà generalmente a tre diversi preset di risoluzione e framerate: 4k/60fps, 1440-1800p/120fps, e 1080-1440p/240fps. A seconda di come verrà applicato il Ray Tracing i valori prestazionali potranno cambiare, ma non scenderanno mai sotto ai 60fps. Secondo l'insider, la console sarà infatti in grado di gestire il full Ray Tracing in 4K/60fps, mentre con il RT a qualità ridotta si otterranno i 120fps, e senza RT sarà possibile toccare anche i 240fps.



Il rumor aggiunge che la console verrà equipaggiata con 18-20GB di RAM e che il lancio avverrà entro i prossimi 24-36 mesi, quindi al massimo nel giro di tre anni a partire da ora. La fonte ha promesso di condividere ulteriori dettagli in futuro, ma per quanto riguarda i TeraFLOPS di PS5 Pro non sembra avere certezze (secondo la sua opinione personale potrebbe avere dai 14 ai 16TF).

Chiaramente vi invitiamo a prendere con estrema cautela quanto riportato, considerando che la fonte in questione non è generalmente ritenuta tra le più attendibili. Rimaniamo in attesa che sia Sony a parlare eventualmente di una nuova console mid-gen come fatto durante la passata generazione videoludica con PlayStation 4 Pro.